Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden anunta ca relatiile Statelor Unite cu China urmeaza sa inregistreze ”un dezghet foarte curand”, dupa ce Washingtonul a doborat, anul acesta, un presupus balon chinez de spionaj, relateaza AFP.„Cred ca veti observa inceputul unui dezghet foarte curand”, a declarat Joe…

- In ziua 447 de la inceputul conflictului, Kievul a fost zguduit de explozii puternice, soldandu-se cu cel puțin trei persoane ranite și pagube materiale semnificative. Alarma de raid aerian a fost declanșata in intregul oraș inca de dimineața, iar locuitorilor li s-a cerut sa se adaposteasca. Intr-un…

- Razboi in Ucraina, ziua 444: Mai multe explozii s-au produs in orașul Lugansk din estul Ucrainei, care este ocupat de forțele ruse și este un centru important pentru așa-numita "operațiune militara speciala" a Moscovei.

- Rușii au lansat 60 de drone kamikaze asupra Kievului, iar alte regiuni au fost vizate prin rachete, inclusiv Odesa. In timpul atacului, un depozit al Crucii Roșii din Odesa, despre care rușii au pretins ca ar fi al forțelor ucrainene, a fost distrus, cauzand pierderi importante in ajutoarele umanitare.…

- Razboi in Ucraina, ziua 434. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului. Separat, un incendiu major a izbucnit in aceasta dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea podului Kerci.

- Razboi in Ucraina, ziua 425. Forțele ucrainene ar fi stabilit cu succes poziții de-a lungul malului estic al raului Nipru in ultimele zile, un semn ca forțele ruse iși pierd pozițiile defensive in sud.

- Armata ucraineana a anunțat ca a analizat aparatele kamikaze doborate in regiunea Odesa și a constatat ca Rusia a primit un nou lot de drone de la Iran. Atacurile cu drone au scazut in frecvența in ultima vreme, probabil din cauza epuizarii stocurilor forțelor ruse, insa acum pare ca acestea s-au reaprovizionat.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus luni directorului Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca nu poate exista "securitate nucleara" in Ucraina fara retragerea armatei ruse