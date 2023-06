Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene de la Kiev au declarat vineri ca au doborat 36 de rachete și drone rusești in capitala și in jurul acesteia in cursul nopții, iar doua persoane au fost ranite de resturile cazute, inainte ca autoritațile sa ridice alertele de raid aerian in cea mai mare parte a țarii.Rusia a lansat…

- Ucraina a doborat 10 rachete și peste 20 de drone lansate de Rusia in atacurile din timpul nopții asupra capitalei Kiev, a orașului Dnipro și a regiunilor estice, au declarat vineri (26 mai) oficiali ucraineni. Rusia a intensificat atacurile cu rachete și drone asupra Ucrainei in aceasta luna, atacand…

- Fortele ucrainene au interceptat si distrus trei rachete si 25 de drone lansate de Rusia in cursul noptii de sambata spre duminica, a transmis duminica armata ucraineana, potrivit Reuters. Rusia a crescut numarul atacurilor cu rachete si drone in aceasta luna, o intensificare pe care Kievul o atribuie…

- Noi explozii au fost auzite joi la Kiev și in alte orașe ucrainene, la o zi dupa ce Rusia a acuzat Ucraina ca a efectuat un atac cu drone asupra Kremlinului. Președintele Volodimir Zelenski este in Olanda, unde urmeaza sa aiba un discurs la Haga. Atacuri au fost raportate și in Zaporojie și Odesa,…

- Un atac cu drone lansat de ruși in noaptea de marți spre miercuri a vizat orașul Kiev și regiunea Dnipro. Atacul este cel de al treilea din ultimele șase nopți, spun ucrainenii. O drona a lovit o cladire din regiunea Dnipro, au anunțat autoritațile ucrainene, citate de Sky News. Comandamentul Forțelor…

- Apararea antiaeriana ucraineana a reusit sa doboare 21 din cele 26 de drone kamikaze de tipul Shahed-136, concepute sa zboare spre o tinta, iar apoi sa explodeze la impact, mentioneaza comandamentul ucrainean.

- Fortele ruse au atacat sudul Ucrainei in noaptea de luni spre marti cu 17 drone kamikaze de fabricatie iraniana, care au fost lansate „probabil” de pe coasta de est a Marii Azov, in timp ce apararea antiaeriana a Comandamentului operativ Sud a reusit sa doboare 14 dintre ele, impiedicandu-le sa-si atinga…

- Ucraina marcheaza vineri un an de cand Rusia s-a retras din suburbia Bucea a Kievului, lasand cadavrele civililor executați impraștiate pe strazi in ceea ce a devenit un simbol al presupuselor crime de razboi rusești. Forțele rusești s-au retras din acest oraș de navetiști situat la nord-vest de capitala…