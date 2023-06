Stiri pe aceeasi tema

- Inca din primele ore ale dimineții, capitala Ucrainei a fost atacata cu rachete. Cel puțin trei persoane au fost ucise și patru au suferit rani. Printre victime se numara și doi copii. Intre timp, Casa Alba a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, de 300 de milioane de dolari. Un …

- Administratia militara a Kievului a afirmat joi ca apararea antiaeriana a capitalei a respins integral un nou atac „masiv” al dronelor rusesti asupra orasului, „al doisprezecelea” in luna mai, relateaza AFP. Rusia „a atacat din nou Kievul pe calea aerului”, a scris pe Telegram seful administratiei civile…

- Peste 480 de copii au murit in Ucraina in urma conflictului armat Potrivit informațiilor furnizate de Sky News, autoritațile ucrainene raporteaza ca peste 480 de copii au pierit in Ucraina ca urmare a conflictului armat. Cel puțin 482 de copii au fost uciși in Ucraina și aproximativ 400 sunt dați disparuți,…

- 45 de prizonieri de razboi s-au intors in Ucraina, a declarat sambata, pe Telegram, șeful biroului prezidențial ucrainean, Andriy Yermak. „O veste grozava astazi. Se intorc acasa 45 de oameni ai noștri. 42 de barbați și 3 femei, aparatori ai Azovstal”, a declarat Yermak, facand referire la uzina siderurgica…

- Icoane cu chipul presedintelui rus Vladimir Putin ar fi fost trimise soldatilor rusi mobilizati de Paste, scrie Sky News, citand site-ul independent de investigatii Perm 36.6. Unul dintre militarii mobilizati a declarat pentru site-ul de stiri ca icoanele au fost trimise de activisti din cadrul partidului…

- Pentagonul incearca sa identifice sursa scurgerilor pe retele de social media a unor documente clasificate care detaliaza planurile SUA si ale aliatilor din NATO privind consolidarea ofensivei ucrainene in fata invaziei ruse, relateaza vineri AFP si EFE, citate de Agerpres. Pentagonul „analizeaza” publicarea…

- Trei persoane au murit in noaptea de marți spre miercuri in urma unui atac cu drona in regiunea Kiev, potrivit autoritaților ucrainene. Trei persoane au murit in urma unui atac cu drona in regiunea Kiev in cursul nopții, au declarat oficialii ucraineni citați de Sky News. Serviciul de Stat pentru Situații…

- Administratia de la Moscova a reluat, duminica, acuzatiile la adresa Statelor Unite, argumentand ca prezenta dronelor militare americane deasupra Marii Negre confirma implicarea directa in razboiul din Ucraina. „Este destul de evident ce fac aceste drone, misiunea lor nu este deloc pasnica, pentru garantarea…