Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 461. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Ucrainei a publicat luni o inregistrare video cu urmarile imediate a ceea ce spune ca a fost un atac aerian rusesc asupra unei stații de benzina din Toretsk, un oraș din apropier

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele puterii ruse,…

- Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența și Biroul Procurorului General din Ucraina au raportat ca, in urma atacului cu drone lansat de ruși in noaptea de marți spre miercuri, au fost avariate camine și un liceu din orașul Rjișciv, din regiunea Kiev, potrivit Radiochisinau. Astfel, in urma atacului…