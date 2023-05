Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 461. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Ucrainei a publicat luni o inregistrare video cu urmarile imediate a ceea ce spune ca a fost un atac aerian rusesc asupra unei stații de benzina din Toretsk, un oraș din apropier

- Rusia susține ca Ucraina a incercat un atac cu drone asupra Kremlinului, in cursul nopții de 2 spre 3 mai 2023, dar ca acest atac a eșuat. Rusia susține ca pregatește represalii impotriva Ucrainei, drept raspuns la atacul care urma sa loveasca palatul Kremlinului din Moscova. Rusia susține ca acest…

- Mihailo Podoliak, un important consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a respins posibilitatea unor negocieri de pace cu Rusia pana cand trupele ruse nu se vor retrage complet de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv din Crimeea. Aceste comentarii vin in contradicție cu declarațiile recente…

- Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența și Biroul Procurorului General din Ucraina au raportat ca, in urma atacului cu drone lansat de ruși in noaptea de marți spre miercuri, au fost avariate camine și un liceu din orașul Rjișciv, din regiunea Kiev, potrivit Radiochisinau. Astfel, in urma atacului…