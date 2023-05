Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Dupa amenințarea lui Prigojin cu retragerea din Bahmut, liderul cecen Ramzan Kadirov, susținator al lui Putin, s-a oferit sa trimita unitați speciale pentru a inlocui mercenarii din grupul Wagner. Prigojin a acceptat oferta. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri…

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata intr-un atac rus cu racheta asupra unui imobil din Sloviansk, estul Ucrainei, in timp ce Moscova revendica cuceriri teritoriale in apropiere de Bahmut, relateaza AFP.

- "Numarul victimelor bombardamentelor din Sloviansk a crescut la 11 persoane", a declarat pentru televiziune purtatorul de cuvant al Serviciului pentru Situatii de Urgenta din regiunea Donetk, Veronika Bakhal.Un bilant anterior indica noua morti, intre care un copil de doi ani, si 21 de raniti in acest…

- Razboi in Ucraina, ziua 416. Cel puțin opt persoane au murit, iar alte 21 au fost ranite, dupa ce militarii ruși au atacat cu rachete orașul Sloviansk din regiunea Donetk, situata in estul Ucrainei.

- Cinci persoane au fost ucise intr-un atac aerian rusesc in orasul Kosteantinivka, in regiunea Donetk, in estul Ucrainei, iar o sasea in alt atac, in sudul Ucrainei, anunta vineri, 24 martie, autoritatile ucrainene, relateaza AFP și News.ro. ”Trei femei si doi barbati au fost ucisi” la Kosteantinivka,…

- Trei persoane au murit in noaptea de marți spre miercuri in urma unui atac cu drona in regiunea Kiev, potrivit autoritaților ucrainene. Trei persoane au murit in urma unui atac cu drona in regiunea Kiev in cursul nopții, au declarat oficialii ucraineni citați de Sky News. Serviciul de Stat pentru Situații…

- Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența și Biroul Procurorului General din Ucraina au raportat ca, in urma atacului cu drone lansat de ruși in noaptea de marți spre miercuri, au fost avariate camine și un liceu din orașul Rjișciv, din regiunea Kiev, potrivit Radiochisinau. Astfel, in urma atacului…