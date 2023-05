Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Armata rusa a sustinut joi ca a distrus depozite ucrainene de arme si munitii in atacul sau cu rachete desfasurat miercuri noaptea, in timp ce Kievul sustine ca a doborat 29 dintr-o salva de 30 de rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei in acest raid, relateaza agentiile AFP si EFE."Fortele armate…

- Fortele ucrainene au interceptat si distrus trei rachete si 25 de drone lansate de Rusia in cursul noptii de sambata spre duminica, a transmis duminica armata ucraineana, potrivit Reuters. Rusia a crescut numarul atacurilor cu rachete si drone in aceasta luna, o intensificare pe care Kievul o atribuie…

- Serviciul de informații militare din Kiev reacționeaza la incendiul din Crimeea, numindu-l "pedeapsa divina" pentru atacul cu rachete de ieri. Potrivit aceluiași serviciu, 10 rezervoare de combustibil au fost distruse in Sevastopol sambata. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”,…

- O coloana uriașa de fum a fost vazuta, sambata (29 aprilie) in portul Sevastopol din Crimeea, dupa un presupus atac cu drone asupra orașului. Sevastopol, care se afla in peninsula Crimeea pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina in 2014, a fost supus unor atacuri aeriene repetate de cand Rusia a trimis…

- Ministrul rus al energiei, Nikolai Șulghinov, a afirmat ca posibilele atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice a țarii sale sunt o amenințare serioasa pentru Rusia, relateaza Reuters . „Principala amenințare acum este reprezentata de actele de interferența ilegala prin utilizarea de vehicule…