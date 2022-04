Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a multumit cancelarului austriac Karl Nehammer si premierului britanic Boris Johnson pentru vizitele lor la Kiev sambata, transmite dpa. Intalnirea cu premierul Boris Johnson arata ca „nu exista obstacole in calea libertatii”, a spus el intr-un mesaj video difuzat sambata seara. „Conducerea asumata de Regatul Unit in acordarea asistentei necesare tarii […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 46. Liderii din Marea Britanie și Austria au vizitat Kievul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .