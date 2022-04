Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 1.200 de cadavre au fost descoperite pana acum in regiunea Kievului, partial ocupata cateva saptamani de fortele ruse, a afirmat duminica procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, la postul britanic Sky News, transmite AFP.

- Noua coridoare umanitare din estul Ucrainei au fost convenite pentru duminica, potrivit BBC News. Vicepremierul Ucrainei, Iryna Vereshchuk, a transmis ca autoritațile au convenit asupra a noua coridoare umanitare pentru a ajuta oamenii sa scape de luptele grele din estul țarii. „Toate rutele pentru…

- UPDATE 2 Comandantii militari ai NATO elaboreaza planuri de desfasurare a unei forte militare permanente de amploare pe flancul estic al aliantei, care ar fi capabila sa infrunte o armata invadatoare, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru Sunday Telegraph – transmit DPA si…

- UPDATE 1 Presedintele rus Vladimir Putin a numit un nou general pentru a conduce razboiul din Ucraina, in timp ce armata sa isi schimba planurile dupa esecul de a cuceri Kievul, potrivit CNN care citeaza un oficial american si un oficial european. Oficialii au declarat pentru CNN ca generalul Alexander…

- UPDATE 6 Marea Britanie va trimite mai multe rachete de aparare antiaeriana și antitanc in Ucraina, ca parte a unui nou pachet de echipamente militare in valoare de 100 de milioane de lire sterline (130 de milioane de dolari), a anunțat vineri premierul britanic Boris Johnson, conform CNN. Vorbind alaturi…

- Kremlinul a respins „categoric” luni orice acuzatie legata de uciderea civililor in orasul ucrainean Bucea si a spus ca acuzatiile ucrainene in aceasta privinta ar trebui tratate cu o marja de indoiala, potrivit Reuters si EFE. „Respingem toate acuzatiile in acest sens”, a declarat luni purtatorul de…

- UPDATE 1 Sistemele de monitorizare a instalațiilor de deșeuri radioactive de la Cernobil, in nordul Ucrainei, au incetat sa mai transmita date catre organizația de supraveghere nucleara a ONU, a declarat instituția, citata de Sky News. „Directorul general a indicat ca transmisia de date de la distanța…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 9 Pentru a respinge un asteptat atac rusesc de amploare asupra capitalei ucrainene Kiev, autoritatile…