(FOTO) Arderea Bibliei pe timp de război

În localitatea Vorzel, invadatorii ruși sunt acuzați că au bombardat și jefuit seminarul teologic. În Irpin au ars sute de exemplare ale Bibliei, potrivit unor fotografii postate pe rețelele sociale. In #Vorzel , the invaders crushed and robbed the theological seminary. In #Irpin they burned hundreds of copies of the… [citeste mai departe]