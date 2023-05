Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declanșat in cursul nopții de sambata spre duminica un atac aerian de amploare in doua valuri asupra Kievului, care a ucis cel puțin o persoana, au declarat oficialii, citați de Reuters, timp ce capitala ucraineana se pregatește sa sarbatoreasca ziua orașului. Sistemele de aparare aeriana au…

- Razboi in Ucraina, ziua 455. Administratia de la Moscova a anuntat, marti seara, interceptarea a doua bombardiere strategice americane, intr-un incident produs in spatiul aerian international, deasupra Marii Baltice. Washingtonul este sceptic privind util

- Rusia a anuntat sambata ca a cucerit integral Bahmut, orasul devastat din estul Ucrainei. Acest anunț ar marca sfarsitul celei mai lungi si sangeroase batalii din razboiul de 15 luni, noteaza News.ro. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme duminica pierderea orasului Bahmut in…

- Razboi in Ucraina, ziua 450. Fortele militare ucrainene au avansat in anumite zone ale orasului Bahmut, unde sunt lupte intense cu armata rusa, anunta Administratia de la Kiev, in timp ce autoritatile ruse au raportat moartea a doua persoane in atacuri co

- Rusia a efectuat joi dimineața noi atacuri aeriene asupra Kievului si mai multor regiuni din Ucraina. Aceste atacuri survin intr-un moment in care un emisar chinez se afla in capitala Ucrainei pentru a incerca sa obtina o „reglementare politica” a razboiului.

- Șase copii au fost raniți in urma unor atacuri cu rachete in orașul Lugansk, ocupat de Rusia, au anunțat vineri autoritațile autoproclamatei Republici Populare Lugansk, informeaza Rador."Patru au primit asistența completa, iar doi adolescenți cu rani de gravitate moderata au fost spitalizați la Spitalul…

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din in zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Rusia a lansat un val de atacuri pe scara larga asupra Kievului și a intregii Ucraine, provocand raniți și pagube, au declarat oficialii luni, in timp ce Moscova se pregatește pentru sarbatoarea de Ziua Victoriei, care marcheaza aniversarea infrangerii Ge