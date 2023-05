Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a afirmat luni ca a respins in timpul noptii de duminica spre luni un atac rus de amploare ce a vizat orasul Dnipro, in zona est centrala a tarii, cu rachete si drone explozive, informeaza AFP citat de Agerpres.roPotrivit autoritatilor locale regionale, sapte persoane au fost ranite.In timpul…

- Razboi in Ucraina, ziua 453. Miniștrii de Externe din UE se intalnesc luni, la Bruxelles, pentru a discuta despre crizele din Ucraina și Sudan. La intalnire va participa și ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Președintele Franței confirma ca țara sa iși menține disponibilitatea de a furniza muniție Ucrainei și de a-i instrui pe piloții Kievului. Macron s-a aratat reticent cu privire la posibilitatea livrarii de avioane militare și

- Fortele ucrainene au interceptat si distrus trei rachete si 25 de drone lansate de Rusia in cursul noptii de sambata spre duminica, a transmis duminica armata ucraineana, potrivit Reuters. Rusia a crescut numarul atacurilor cu rachete si drone in aceasta luna, o intensificare pe care Kievul o atribuie…

- Rușii au lansat 60 de drone kamikaze asupra Kievului, iar alte regiuni au fost vizate prin rachete, inclusiv Odesa. In timpul atacului, un depozit al Crucii Roșii din Odesa, despre care rușii au pretins ca ar fi al forțelor ucrainene, a fost distrus, cauzand pierderi importante in ajutoarele umanitare.…

- Serviciul de informații militare din Kiev reacționeaza la incendiul din Crimeea, numindu-l "pedeapsa divina" pentru atacul cu rachete de ieri. Potrivit aceluiași serviciu, 10 rezervoare de combustibil au fost distruse in Sevastopol sambata. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”,…

- O veste buna pentru Ucraina este ca inca o țara a anunțat ca va trimite avioane de lupta in sprijinul lor. Cu toate acestea, Kremlinul a reacționat vehement, amenințand ca va distruge toate aceste aeronave și a anunțat planurile de dotare a submarinelor cu rachete supersonice. In plus, președintele…

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Rusia a declanșat un atac masiv cu rachete asupra obiectivelor civile și de infrastructura energetica din Ucraina. Conform relatarilor din surse oficiale locale, au fost lovite mai multe regiuni, inclusiv capitala Kiev și oraș