Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat marti ca a ridicat de la sol unul dintre avioanele sale de razboi pentru a intercepta doua bombardiere americane deasupra Marii Baltice, care in opinia sa se apropiau de frontiera, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Dupa retragerea avioanelor de razboi straine de la frontiera Rusiei,…

- Razboi in Ucraina, ziua 453. Administratia de la Moscova a instituit, luni dupa-amiaza, starea operationala "antiterorista" in regiunea rusa Belgorod, urmand sa fie aplicate masuri militare speciale de securitate in contextul incursiunii unui grup pro-ucr

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Rusia a trimis un avion de vanatoare pentru interceptarea a doua bombardiere strategice americane care zburau deasupra Marii Baltice si se indreptau spre frontiera rusa, anunta Ministerul Apararii de la Moscova, conform agentiei Reuters.

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca un avion de vanatoare rus Su-35 a fost trimis in zbor deasupra Marii Baltice luni, dupa ce doua bombardiere strategice americane au zburat in directia frontierei ruse, dar ca s-a intors la baza dupa ce acestea s-au indepartat, transmite Reuters, citat de news.ro.Evolutia…

- Razboi in Ucraina, ziua 387. ​​​​​​​Administratia de la Moscova a transmis ca mentinerea contactelor cu Washingtonul este esentiala pentru evitarea escaladarii crizei generate de incidentul aerian din Marea Neagra, soldat cu prabusirea unei drone militare

- Rusia cere SUA sa-si opreasca ceea ce numeste zborurile sale „ostile”, dupa coliziunea unui avion de vanatoare rusesc cu o drona americana MQ-9 Reaper – despre care Pentagonul a spus ca efectua un zbor de rutina – si afirma din nou ca va considera tinte legitime echipamentele americane folosite in razboiul…