- Administratia militara a Kievului a afirmat joi ca apararea antiaeriana a capitalei a respins integral un nou atac "masiv" al dronelor rusesti asupra orasului, "al doisprezecelea" in luna mai, relateaza AFP preluat de agerpres.Rusia "a atacat din nou Kievul pe calea aerului", a scris pe Telegram…

- Alerte de raid aerian au sunat in toata Ucraina vineri dimineața. Explozii au fost raportate vineri dimineața in regiuni foarte diferite din Ucraina, inclusiv in Krivoi Rog, centrul Ucrainei, și in Rivne și Lutsk, in vest, relateaza Reuters. Armata ucraineana afirmase pe Telegram ca avioane rusești…

- Ucraina marcheaza vineri un an de cand Rusia s-a retras din suburbia Bucea a Kievului, lasand cadavrele civililor executați impraștiate pe strazi in ceea ce a devenit un simbol al presupuselor crime de razboi rusești. Forțele rusești s-au retras din acest oraș de navetiști situat la nord-vest de capitala…