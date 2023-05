Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 454. Ucraina nu poate castiga razboiul cu Rusia, a declarat, marti, premierul Ungariei, Viktor Orban, pledand pentru negocieri intre Kiev si Moscova in vederea unui armistitiu si pentru reconfigurarea arhitecturii de securitate a E

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, este convins ca Ucraina nu este capabila sa caștige razboiul contra Rusiei.„Poziția mea, poziția Ungariei de la bun inceput, a fost ca acest razboi este un eșec al diplomației, nu ar fi trebuit sa existe niciodata. Privind ceea ce se intampla pe linia frontului,…

- Diferiți diplomați UE au criticat China pentru refuzul de a descrie razboiul Rusiei impotriva Ucrainei drept o invazie sau de a cere o retragere a Rusiei, menționand ca Beijingul și Moscova au declarat un parteneriat „fara limite” cu doar cateva zile inainte de ca razboiul sa inceapa.

- CIA apreciaza ca presedintele rus, Vladimir Putin, nu este serios in așa-zisa deschidere cu privire la negocieri, mai ales in stadiul in care se afla armata sa. Mai mult, șeful CIA susține ca doar evoluția armatei ucrainene pe campul de lupta poate crește șansele unor perspective diplomatice cu Rusia,…

- Ambasadorul Chinei la Uniunea Europeana, Fu Cong, a declarat ca "prietenia fara limite" dintre Moscova și Beijing este doar "retorica", iar China nu susține razboiul Rusiei cu Ucraina și nici nu a furnizat asistența militara regimului de la Kremlin.

- O drona a explodat duminica in centrul orasului rus Kireievsk, situat la circa 220 de kilometri sud de Moscova, au transmis autoritatile ruse, fiind vorba despre o drona Tupolev Tu-141 lansata de Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ⚡️Ukrainian Tu-141 exploded in Kireevsk, Tula region. Numerous…

- Parlamentul de la Chisinau a votat joi o Declaratie prin care condamna razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei si se alatura eforturilor statelor democratice de infiintare a unui tribunal care sa condamne crimele de razboi comise de regimul de la Moscova. Votul a fost boicotat de Blocul Comunistilor…

- La un an de cand a invadat Ucraina, Vladimir Putin ameninta lumea cu triada nucleara și anunta desfasurarea de noi rachete intercontinentale Satan II. Anuntul a fost facut cu ocazia sarbatorii militare dedicata Aparatorului Patriei, si vine dupa ce Putin si-a suspendat tara din toate tratatele nucleare.…