- Administratia de la Moscova a instituit, luni dupa-amiaza, starea operationala "antiterorista" in regiunea rusa Belgorod, urmand sa fie aplicate masuri militare speciale de securitate in contextul incursiunii unui grup pro-ucrainean, transmite Mediafax."Pentru garantarea securitatii cetatenilor din…

- Razboi in Ucraina, ziua 450. Fortele militare ucrainene au avansat in anumite zone ale orasului Bahmut, unde sunt lupte intense cu armata rusa, anunta Administratia de la Kiev, in timp ce autoritatile ruse au raportat moartea a doua persoane in atacuri co

- Presupusele documente ale serviciilor secrete americane scurse cu privire la razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei sugereaza ca forte militare speciale occidentale ar putea sa fi fost desfasurate in Ucraina, potrivit presei britanice, citata miercuri de DPA.

- Administratia de la Moscova a acuzat, marti, Ucraina si Occidentul ca vor sa declanseze razboi civil pe teritoriul Rusiei, denuntand o serie de activitati subversive, in timp ce armata rusa continua bombardamentele pe teritoriul ucrainean.

- Mihailo Podoliak, un important consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a respins posibilitatea unor negocieri de pace cu Rusia pana cand trupele ruse nu se vor retrage complet de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv din Crimeea. Aceste comentarii vin in contradicție cu declarațiile recente…

- Razboi in Ucraina, ziua 387. ​​​​​​​Administratia de la Moscova a transmis ca mentinerea contactelor cu Washingtonul este esentiala pentru evitarea escaladarii crizei generate de incidentul aerian din Marea Neagra, soldat cu prabusirea unei drone militare

- Ucraina și Rusia nu au ajuns inca la o ințelegere pentru prelungirea acordului de transport al cerealelor ucrainene pe Marea Neagra. Moscova ar vrea o prelungire de numai 60 de zile, in timp ce Kievul mizeaza pe o perioada de 120 de zile, ca pana acum.