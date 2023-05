Stiri pe aceeasi tema

Sate devastate si familii separate: scenele tragice ale invaziei ruse in Ucraina au fost adaptate pentru teatru de actori ucraineni refugiati in Danemarca, relateaza duminica AFP.

Presedintele american Joe Biden, aflat in prezent la Hiroshima pentru summitul G7, i-a invitat duminica pe premierul nipon Fumio Kishida si pe presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol la o intalnire trilaterala la Washington, a anuntat un responsabil american, relateaza AFP.

Miniștrii de Externe din UE se vor intalni luni, la Bruxelles, pentru a discuta despre crizele din Ucraina și Sudan. La intalnire va participa și ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

Gazduirea de catre ministrul Bogdan Aurescu a reuniunii Trilaterale de externe Romania – Ucraina – Republica Moldova pe teme de securitate, impreuna cu miniștrii apararii din cele trei state

- NATO trebuie sa sustina, pe langa Ucraina, si ceilalti parteneri vulnerabili din regiune, precum Republica Moldova, care este tinta actiunilor destabilizatoare ale Rusiei, a declarat ministrul roman de externe Bogdan Aurescu, care se afla la reuniunea ministeriala a NATO de la Bruxelles

- Razboi in Ucraina, ziua 390. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta "un punct de cotitura".

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, la Bruxelles, inaintea participarii la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, ca Romania si Ucraina vor organiza, in comun, in aprilie, prima Conferinta la nivel inalt privind securitatea la Marea Neagra in cadrul Platformei…

Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, a declarat ca relatiile dintre Rusia și Republica Moldova sunt extrem de tensionate si i-a avertizat pe oficialii de la Chisinau ca poarta intreaga responsabilitate pentru ce se intampla in Transnistria si orice escaladare ar putea avea loc.