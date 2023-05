Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 451. Biden va anunța un nou pachet de ajutor militar de 375 milioane de dolari pentru Ucraina, inclusiv muniție. Washingtonul a dat, de asemenea, „semnalul pozitiv” ca va permite altor tari sa furnizeze Ucrainei avioanele F-16 pe c

- Autoritațile americane discuta opțiunile prin care razboiul ruso-ucrainean din stadiul actual fierbinte s-ar putea transforma intr-un alt conflict inghețat, scrie Politico , citand surse anonime din administrația americana, relateaza BBC . Potrivit Politico, probabilitatea unei astfel de evoluții a…

- Un sistem de ultima generatie de aparare aeriana Patriot, furnizat Ucrainei de catre Statele Unite a fost avariat, dar este operational, a declarat miercuri un inalt oficial american al apararii, transmite AFP, citat de Agerpres."Sistemul Patriot ramane operational", a declarat oficialul apararii…

- Razboi in Ucraina, ziua 444: Mai multe explozii s-au produs in orașul Lugansk din estul Ucrainei, care este ocupat de forțele ruse și este un centru important pentru așa-numita "operațiune militara speciala" a Moscovei.

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Discuții intense in continuare cu privire la anunțata contraofensiva ucraineana. In același timp continua luptele de uzura pe toata lungimea frontului. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de marți, 3 mai 2023, pe masura ce apar.UPDATE…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat ca acest pachet, al 36-lea pe care Washingtonul il ofera Kievului de cand a inceput anul trecut in februarie campania militara rusa, cuprinde in special cantitati suplimentare de obuze pentru artilerie, de care Ucraina are mare nevoie…

- Razboi in Ucraina, ziua 380. Statele Unite, Franta si Uniunea Europeana au condamnat vehement, joi seara, bombardamentele efectuate de armata rusa asupra Ucrainei, denuntand actiuni "brutale" si "crime de razboi".