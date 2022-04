UPDATE O stare de asediu va fi in vigoare incepand de sambata seara pana luni dimineata la Odesa, principalul port ucrainean de la Marea Neagra, in fata amenintarii unor atacuri cu rachete, au anuntat autoritatile locale – informeaza France Presse. Dupa atentatul cu bomba de la gara Kramatorsk din estul Ucrainei, care a facut cel […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 45. Peste 130 de civili gasiți morți intr-un sat langa Kiev UPDATE Stare de asediu la Odesa de sambata seara pana luni dimineata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .