- Rusia a organizat exercitii militare, sambata, la Kaliningrad - o enclava de la Marea Baltica cuprinsa intre Polonia si Lituania - a anuntat Comandamentul Flotei Marii Baltice, citat de agentia de presa rusa Interfax. Anuntul vine la cateva zile dupa ce un oficial rus de rang inalt a avertizat statele…

- Rusia a anuntat joi efectuarea unor exercitii planificate in Marea Neagra, cu participarea unor grupuri tactice navale din cadrul Flotei sale din Marea Neagra, in timp ce Ucraina a denuntat vehement desfasurarea aplicatiilor in apropierea coastei sale de sud, acuzand Moscova ca, prin manevrele sale,…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters, scrie Mediafax. Forțele…

