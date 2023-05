Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Serviciul de informații militare din Kiev reacționeaza la incendiul din Crimeea, numindu-l "pedeapsa divina" pentru atacul cu rachete de ieri. Potrivit aceluiași serviciu, 10 rezervoare de combustibil au fost distruse in Sevastopol sambata. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”,…

- Ministrul adjunct al apararii ucrainean Hanna Malyar a declarat pe 26 aprilie ca Rusia incearca sa schimbe componența etnica a Ucrainei prin desfașurarea activa a unei reinstalari pe scara larga a oamenilor, in principal din regiunile mai sarace și indepartate ale Rusiei, in Ucraina.

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a lansat un atac la adresa statelor occidentale pentru faptul ca nu au avut o strategie coerenta pentru a contracara acțiunile Rusiei in Marea Neagra. Acesta a intervenit online la Conferinta privind securitatea regiunii Marii Negre, care are loc la Bucuresti,…

- Petro Poroșenko, 57 de ani, președintele Ucrainei intre 2014 și 2019, a vorbit, intr-un interviu pentru Bild, despre Vladimir Putin, livrarile de arme catre Kiev și sfarșitul razboiului.„Avem deja un foarte bun negociator, un foarte bun diplomat, poate cel mai bun negociator cu Putin: Forțele Armate…

- Mai mult de zece explozii au izbucnit miercuri, 22 februarie, in orasul-port ucrainean Mariupol, cucerit de rusi, locul uneia dintre cele mai cunoscute si sangeroase batalii ale razboiului. Ucraina a gasit o modalitate de a lovi adanc in spatele liniilor inamice. O serie de explozii misterioase au avut…