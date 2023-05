Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Rusia a deschis și ea de curand primul proces pentru crime de razboi impotriva unui soldat ucrainean. Un soldat ucrainean, Anton Cherednik, a pledat „parțial vinovat” marți (4 aprilie) la primul proces al Rusiei pentru crime de razboi in legatura cu campania militara a acesteia din Ucraina, potrivit…

- Ucraina aplica noi sancțiuni impotriva Rusiei și a susținatorilor acesteia. Președintele Zelenski a semnat un decret prin care sunt vizate sute de companii, organizații și persoane acuzate ca au continuat sa sprijine invazia rusa in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 401. Pentagonul a anunțat joi, 30 martie, ca peste 7.000 de militari ucraineni au fost formati de catre armata americana de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, in urma cu peste 13 luni.

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a fost prezent, vineri, in studioul Știrile PRO TV și a discutat despre razboiul din Ucraina, dar și despre ce rol ar avea Alianța in cazul unui atac al Rusiei in Republica Moldova. Oficialul roman al Alianței Nord-Atlantice a afirmat ca Beijingul este…

- Atacuri rusești au fost raportate in regiunile Donețk, Herson, Harkov, Sumi, Nikolaiev, Zaporojie și Lugansk. Potrivit autoritaților locale, noua persoane au fost ucise, iar 24 au fost ranite in ultimele 24 de ore.