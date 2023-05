Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Președintele Franței confirma ca țara sa iși menține disponibilitatea de a furniza muniție Ucrainei și de a-i instrui pe piloții Kievului. Macron s-a aratat reticent cu privire la posibilitatea livrarii de avioane militare și

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele puterii ruse,…

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Un depozit de 1000 de metri patrați, inchiriat de Crucea Roșie ucraineana și folosit pentru depozitarea materialelor umanitare, a fost distrus intr-un atac cu rachete comis de Rusia in provincia Odesa din sudul Ucrainei.

- Echipamentele antiaeriene ucrainene au doborat joi, la ora 02:40, o racheta hipersonica Kinjal trasa de ruși contra unei ținte din Kiev, scrie publicația Defense Express, care a obținut imagini cu resturile rachetei. Atacul asupra Kievului din acea noapte a fost raportat oficial de catre Administrația…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat ca acest pachet, al 36-lea pe care Washingtonul il ofera Kievului de cand a inceput anul trecut in februarie campania militara rusa, cuprinde in special cantitati suplimentare de obuze pentru artilerie, de care Ucraina are mare nevoie…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…