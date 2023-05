Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele puterii ruse,…

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Este a 436-a zi de razboi la scara larga in Ucraina. Joi seara a fost doborata o drona deasupra Kievului. Se pare ca vehiculul aerian fara pilot (UAV) aparținea Ucrainei și era defectat, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene. Peste 100 de persoane au fost ucise sau ranite in ultimele 4 zile.

- Secretarul de presa al președintelui ucrainean, Serghei Nikiforov, a declarat ca Ucraina nu ataca teritoriile altora. „Nu avem informații despre așa-numitele atacuri nocturne asupra Kremlinului. Dar, așa cum a declarat in repetate randuri președintele Zelenski, Ucraina direcționeaza toate forțele și…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat ca acest pachet, al 36-lea pe care Washingtonul il ofera Kievului de cand a inceput anul trecut in februarie campania militara rusa, cuprinde in special cantitati suplimentare de obuze pentru artilerie, de care Ucraina are mare nevoie…

- In noaptea de luni spre marți, armata lui Putin au lansat 15 drone asupra teritoriului Ucrainei, a carei aparare antiaeriana a reusit sa doboare 14 din aceste aparte, au informat fortele armate ucrainene pe contul lor de Facebook , transmite EFE și Agerpres. ”In timpul noptii, dusmanul a trimis 15 drone…

- Rusia a atacat din nou peste noapte Ucraina. Au fost 21 de raiduri aeriene si 9 lovituri cu rachete potrivit comandamentului ucrainean. Obuzele au lovit tinte civile din mai multe orase, fara sa faca victime.

- Rusia anunta ca a efectuat atacuri aeriene ”masive” in Ucraina ”ca represalii” fata de o incursiune recenta pe teritoriul rus, pe care o atribuie unor ”sabotori” ai Kievului, relateaza AFP. ”Ca raspuns la acte teroriste ale regimului de la Kiev in regiunea (rusa) briansk, la 2 martie, Fortele Armate…