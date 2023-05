Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a semnalat luni ca Administratia de la Paris mentine disponibilitatea furnizarii de munitie Ucrainei si ar putea instrui piloti militari, dar a exprimat reticenta privind posibilitatea livrarii de avioane militare, p

- Inflatia a continuat sa scada, in aprilie, in Rusia, in pofida puzderiei de sanctiuni internationale impuse Moscovei, potrivit unor date publicate vineri de catre Agentia nationala rusa de statistica Rosstat, relateaza AFP, potrivit news.ro.In aprilie, cresterea preturilor a scazut la 2,31% in decurs…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron si-a reiterat in weekend angajamentul fata de omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski de a oferi ”orice ajutor necesar Ucrainei in vederea unei restabiliri a suveranitatii si integritatii teritoriului sau”, potrivit Palatului Elysee, relateaza AFP și News.ro.…

- Ministrul adjunct al apararii ucrainean Hanna Malyar a declarat pe 26 aprilie ca Rusia incearca sa schimbe componența etnica a Ucrainei prin desfașurarea activa a unei reinstalari pe scara larga a oamenilor, in principal din regiunile mai sarace și indepartate ale Rusiei, in Ucraina.

- Ucrainenii sugereaza ca sunt pregatiți sa inceapa o contraofensiva pe front, in timp ce civilii din zonele ocupate sunt avertizați sa plece sau sa se adaposteasca. Ministrul Apararii este optimist și crede ca victoria va aparține Ucrainei pana la finalul anului. Intre timp, ajutorul extern continua,…

- Rusia a deschis și ea de curand primul proces pentru crime de razboi impotriva unui soldat ucrainean. Un soldat ucrainean, Anton Cherednik, a pledat „parțial vinovat” marți (4 aprilie) la primul proces al Rusiei pentru crime de razboi in legatura cu campania militara a acesteia din Ucraina, potrivit…

- ONU acuza vineri fortele ucrainene si ruse de comiterea a zeci de executii sumare ale unor prizonieri de razboi - 15 ucraineni si 25 de rusi, in afara luptei - in invazia rusa a Ucrainei, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Suntem profund ingrijorati de executia sumara a 25 de prizonieri de razboi si…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron va aborda vineri, 16 februarie, la Conferinta de securitate de la Munchen ”mijloacele care sa asigure infrangerea Rusiei” si ”mecanismele” care vor permite in viitor ”garantarea securitatii” in Europa, a anuntat miercuri Palatul Elysee, citat de AFP. Președintele…