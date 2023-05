Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 444: Mai multe explozii s-au produs in orașul Lugansk din estul Ucrainei, care este ocupat de forțele ruse și este un centru important pentru așa-numita "operațiune militara speciala" a Moscovei.

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Invazia rusa a Ucrainei a adapostit mici razboaie in cadrul celui mare. Astfel, Bahmutul este acum cel care concentreaza toata atenția și pare stagnant, chiar daca balanța incepe sa se incline in favoarea Moscovei.Kievul nu vrea sa renunte pentru ca, in ciuda faptului ca vorbește doar de simbolism,…

- Razboi in Ucraina, ziua 380. Statele Unite, Franta si Uniunea Europeana au condamnat vehement, joi seara, bombardamentele efectuate de armata rusa asupra Ucrainei, denuntand actiuni "brutale" si "crime de razboi".

- Rusii ataca "non-stop" pozițiile ucrainene din estul țarii, a declarat ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar. "Situația este tensionata. Da, este dificil pentru noi", a postat Maliar pe Telegram.

- Liderul grupului de mercenari Wagner din Rusia a afirmat intr-un interviu ca Moscovei ar putea sa ii ia doi ani pentru a reusi sa controleze in intregime cele doua regiuni din estul Ucrainei a caror capturare a fost declarata drept un obiectiv cheie al razboiului, informeaza Reuters.

- Este a 351-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Liderul grupului de mercenari Wagner din Rusia a afirmat ca Moscovei ar putea sa ii ia doi ani pentru a reusi sa controleze in intregime cele doua regiuni din estul Ucrainei.