- Potrivit ultimelor informatii, mai multe explozii s-au produs vineri in orașul Lugansk din estul Ucrainei, care este ocupat de forțele ruse și este un centru important pentru așa-numita "operațiune militara speciala" a Moscovei, potrivit conturilor de pe rețelele de socializare și videoclipurilor, noteaza…

- Marea Britanie a furnizat Ucrainei mai multe rachete de croaziera Storm Shadow, oferind fortelor ucrainene o noua capacitate de atac cu raza lunga de actiune inainte de mult asteptata contraofensiva impotriva fortelor ruse, au declarat mai multi oficiali occidentali de rang inalt pentru CNN, preluat…

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Forțele ruse folosesc noi tactici pentru a complica capacitatea apararii aeriene ucrainene de a detecta rachete rusești. Forțele ruse au efectuat patru lovituri cu rachete Kalibr asupra orașului Mykolaiv pe 27 aprilie, iar surse ucrainene au raportat ca forțele ruse au direcționat rachetele folosind…

- Mai multe case și blocuri de locuințe au fost lovite, vineri, 14 aprilie, intr-un val de atacuri cu rachete ale rușilor asupra orașului Sloviansk, aflat in regiunea Donbas. In urma bombardamentelor, autoritațile ucrainene au confirmat decesul a opt civili, intre care și un copil de doi ani, și cel puțin…

- In ultimele zile, a existat o serie de evenimente și declarații cu privire la conflictul din Crimeea și estul Ucrainei. Forțele ucrainene susțin ca au doborat o racheta deasupra unui oraș din Crimeea ocupata. In același timp, președintele ucrainean Zelenski a facut o declarație ferma ca Ucraina nu va…

- Bahmut și zonele inconjuratoare continua sa fie teatrul unor lupte intense, unde detașamentele de asalt Wagner declara ca se apropie incet catre centrul localitații, dar forțele ucrainene susțin ca au reușit sa formeze un sistem defensiv solid. Evenimentele recente sugereaza ca decizia Ucrainei de a…

- Kievul susține ca Rusia a pierdut mai mult de 152.000 de oameni in razboiul pe care il duce in Ucraina, potrivit unei liste cu pierderile Kremlinului, publicata de Ministerul ucrainean al Apararii, scrie Sky News.