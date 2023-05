Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din in zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din in zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Razboi in Ucraina, ziua 434. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului. Separat, un incendiu major a izbucnit in aceasta dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea podului Kerci.

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen

- Potrivit șefului spionajului militar ucrainean, Kirilo Budanov, Rusia s-a retras la poziții defensive in toate zonele de lupta, cu excepția orașului Bahmut. El a menționat ca rușii fac incercari de a acoperi orașul Avdiivka din nord și se poarta lupte localizate in orașul Marinka. STIRIPESURSE.RO va…

- Reprezentantii instalati de Moscova in regiunea ucraineana sudica Herson se pregatesc sa paraseasca teritoriile pe care inca le ocupa, in ceea ce pare a fi un inceput de retragere, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Comandamentului Operativ Sud al fortelor de aparare ucrainene, Natalia Humenik,…

- Razboi in Ucraina, ziua 376. Situația este critica in Bahmut, orașul distrus de forțele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurați de Grupul Wagner și alte trupe ale Moscovei. In același timp, o analiza arata ca Ucraina consum

- Rusia și Ucraina sunt intr-un conflict grav de un an intreg, in care s-au distrus viețile multor ucraineni, s-au varsat multe lacrimi și s-au destramat orașe intregi din Ucraina. La un an de la inceputul celei mai negre zile, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj.