Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Principalul rival al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan la alegerile prezidentiale din 14 mai, Kemal Kilicdaroglu, a acuzat joi Rusia ca a recurs la "deepfakes" in campania electorala, noteaza AFP, citat de Agerpres.Aceste acuzatii formulate de Kemal Kilicdaroglu au intervenit la cateva ore…

- In mai multe orase din Pakistan au izbucnit proteste dupa arestarea fostului premier Imran Khan. Politistii au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene impotriva sustinatorilor dlui Khan, in Lahore si Karachi. CITESTE SI Alegeri in Turcia: Diaspora ar putea inclina balanța in favoarea lui Erdogan…

- Razboi in Ucraina, ziua 436. Situația coridorului cerealelor ucrainene va fi discutata astazi la Istanbul de mai mulți reprezentanți din cadrul ONU, Turcia, Rusia și Ucraina, potrivit ministrului turc al Apararii Naționale

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

- Razboi in Ucraina, ziua 408. ​​​​​​​Rușii fac „noi progrese" in Bakhmut, iar ruta de aprovizionare a ucrainenilor este „grav amenințata”, susțin serviciilor secrete britanice