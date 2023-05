Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca țara sa are nevoie de mai mult timp inainte de a lansa așteptata contraofensiva impotriva Rusiei, deoarece armata ucraineana mai are nevoie de sprijinul occidental promis. Zelenski a subliniat ca, deși au resurse pentru a continua și a avea succes,…

- Razboi in Ucraina, ziua 434. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului. Separat, un incendiu major a izbucnit in aceasta dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea podului Kerci.

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca asteapta "dialog" cu administratia de la Beijing pe tema initiativelor de negocieri, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, s-a aflat in vizita in Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Rusia și Ucraina sunt intr-un conflict grav de un an intreg, in care s-au distrus viețile multor ucraineni, s-au varsat multe lacrimi și s-au destramat orașe intregi din Ucraina. La un an de la inceputul celei mai negre zile, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj.