- Armata ucraineana avanseaza la Bahmut, in special pe flancuri, unde mercenarii gruparii Wagner au fost inlocuiți de soldați ruși. Noile trupe trimise de Moscova au suferit deja doua infrangeri consecutive care s-au soldat cu retrageri și un numar mare de prizonieri. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- Se dau lupte grele pe strazile si imprejurimile orasului Bahmut din estul Ucrainei. Rusii incearca sa cucereasca localitatea asediata si sa marcheze astfel o prima victorie importanta dupa 6 luni de lupte.

- Rușii iși intensifica bombardamentele la Bahmut, oraș unde militarii ucraineni rezista de cateva luni. Acolo mai sunt și cateva mii de civili, care sunt permanent sub amenințarea atacurilor rusești.

- Vladimir Putin a acuzat Occidentul ca incearca sa dezmembreze Rusia și sa o transforme din cea mai mare tara din lume intr-o serie de mini-state slabe, relateaza The Guardian. In cadrul unui interviu acordat duminica, 26 februarie, la postul de televiziune de stat, Putin sustine ca SUA și aliații sai…

- "Puternic, neinfricat, frumos. Poporul nostru. (...) Sunt mandra ma gandesc și ma rog pentru tine. A mai ramas puțin. Atunci vom plange și ne vom bucura. Intre timp muncim, fraților!" a scris Skabeieva intr-un mesaj care o arata imbracata in uniforma militara. In alta serie de postari, prezentatoarea…

- Vacanța de doua saptamani la șase luni de participare in „operațiunea militara speciala” și un fond de stat pentru asistența personala direcționata veteranilor și familiilor celor uciși in Ucraina sunt doua din obiectivele trasate Parlamentului de președintele rus Vladimir Putin in discursul despre…

- Razboi in Ucraina, ziua 357. Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana vor continua sa ofere asistenta militara Ucrainei cat va fi necesar, pentru exercitarea dreptului la autoaparare, a afirmat marti dupa-amiaza secretarul general al NATO, Jens Stolten