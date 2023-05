O unitate ucraineana a declarat miercuri ca a indepartat o brigada rusa in apropiere de bastionul Bakhmut, iar Kremlinul spune ca este o operațiune militara „foarte dificila”, potrivit Reuters. Afirmația unitații ucrainene a parut sa susțina comentariile lui Evgheni Prigojin, șeful armatei private Wagner, care a declarat marți ca brigada rusa și-a abandonat pozițiile din […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 441. Kievul susține ca a indepartat rușii din Bahmut UPDATE O persoana ucisa in bombardamentele de la Sumi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .