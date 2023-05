Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Washington a anuntat, marti, asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare totala de 1,2 miliarde de dolari, in continuarea eforturilor pentru a ajuta armata ucraineana sa respinga invazia militara rusa.

- Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr, a declarat joi ca acordul sau de la inceputul acestui an de a permite accesul armatei americane la mai multe baze militare din țara sa nu are ca scop eventuale acțiuni ofensive impotriva vreunei țari., informeaza Rador.Adresandu-se unui think-tank american…

- Administratia de la Washington a anuntat, miercuri seara, asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 300 de milioane de dolari, informeaza postul de televiziune CNN,citat de Mediafax.Karine Jean-Pierre, purtatoarea de cuvant a Presedintiei SUA, a anuntat, porivit agentiei Reuters,…

- Statele Unite vor furniza Ucrainei asistenta militara suplimentara, a anuntat miercuri Presedintia de la Washington, fara a oferi detalii despre valoarea noului pachet, anunța Mediafax.Karine Jean-Pierre, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca noul pachet de asistenta militara va contine…

- Razboi in Ucraina, ziua 407. Administratia de la Washington a anuntat, miercuri seara, ca Statele Unite nu faciliteaza si nu incurajeaza in niciun fel Ucraina sa comita atacuri pe teritoriul Rusiei, respingand acuzatiile presedintelui rus, Vladimir Putin.

- Statele Unite vor anunta vineri un nou pachet de asistenta militara pentru Ucraina, in valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, si care consta in principal in munitie, au declarat doi oficiali si o persoana familiara cu subiectul, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Razboi in Ucraina, ziua 357. Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana vor continua sa ofere asistenta militara Ucrainei cat va fi necesar, pentru exercitarea dreptului la autoaparare, a afirmat marti dupa-amiaza secretarul general al NATO, Jens Stolten