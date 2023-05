Stiri pe aceeasi tema

- Șeful grupului de mercenari "Wagner", Evgheni Prigojin, și-a adus o contribuție originala și neașteptata la Ziua Victoriei, sarbatorita la Moscova printr-o parada restransa, comparativ cu anii trecuți, și marcata de restricții de securitate.

- O alerta aeriana a fost declarata in regiunile Sumi, Cernihiv, Poltava, Harkov și Dnipropetrovsk din Ucraina, precum și in partea controlata de Kiev a regiunii Zaporojie, potrivit harții online a Ministerului ucrainean al Transformarii Digitale.Potrivit harții online, alerta a fost declarata in aceste…

- „Azi-noapte, armata rusa a bombardat Zaporojie cu rachete S-300. Au lovit o casa, o cladire de locuinte. Trei persoane se aflau inauntru. Un barbat, o femeie si un copil - o fata, o chema Irina, ar fi implinit 11 ani anul acesta. A murit. A murit si barbatul. Condoleantele mele. Femeia se afla in stare…

- Oficialii ucraineni spun ca vor fi nevoiti sa abandoneze orasul Avdiivka din estul tarii dupa atacurile masive ale rusilor. Armata Moscovei a lansat aproape 100 de raiduri aeriene in weekend pe zone largi din estul si sudul tarii, inclusiv la Zaporojie.

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Rusia a declanșat un atac masiv cu rachete asupra obiectivelor civile și de infrastructura energetica din Ucraina. Conform relatarilor din surse oficiale locale, au fost lovite mai multe regiuni, inclusiv capitala Kiev și oraș