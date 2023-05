Stiri pe aceeasi tema

- O alerta aeriana a fost declarata in regiunile Sumi, Cernihiv, Poltava, Harkov și Dnipropetrovsk din Ucraina, precum și in partea controlata de Kiev a regiunii Zaporojie, potrivit harții online a Ministerului ucrainean al Transformarii Digitale.Potrivit harții online, alerta a fost declarata in aceste…

- Razboi in Ucraina, ziua 401. Pentagonul a anunțat joi, 30 martie, ca peste 7.000 de militari ucraineni au fost formati de catre armata americana de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, in urma cu peste 13 luni.

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Rusia a declanșat un atac masiv cu rachete asupra obiectivelor civile și de infrastructura energetica din Ucraina. Conform relatarilor din surse oficiale locale, au fost lovite mai multe regiuni, inclusiv capitala Kiev și oraș

- In aceasta dimineața a fost declanșata alerta aeriana in Ucraina. Sirenele au rasunat in regiunile Odesa, Nikolaiv, Herson, Zaporojie, Dnepropetrovsk, Harkov, Donețk și Lugansk. Mai multe canale de Telegram scriu despre probabilitatea lansarii rachetelor de pe mare. Noaptea, a fost bombardat orașul…

- Atacuri rusești au fost raportate in regiunile Donețk, Herson, Harkov, Sumi, Nikolaiev, Zaporojie și Lugansk. Potrivit autoritaților locale, noua persoane au fost ucise, iar 24 au fost ranite in ultimele 24 de ore.

- Orasul ucrainean Harkov a fost din nou tinta atacurilor fortelor ruse, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Alertele de raiduri aeriene s-au oprit vineri in Ucraina – insa nu si in regiunea Lugansk (est) -, dupa ce autoritatile ucrainene au avertizat cu privire la un atac rusesc cu racheta la scara larga. Rusia a lansat atacuri aeriene vizand infrastructuri considerate ”critice” in orasele Zaporojie (sud)…

- Ca raspuns la cererea lui Volodimir Zelenski pentru avioane de lupta, președintele francez Emmanuel Macron a spus ca nu exclude ideea de a trimite avioane catre Ucraina la un moment dat, dar in acest moment prefera arme "mai utile" si "mai rapide".