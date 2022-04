Uniunea Europeana a aprobat, joi seara, noi sanctiuni „substantiale” impotriva Rusiei, ca reactie la invazia militara din Ucraina, printre masuri figurand oprirea importurilor de carbuni si interzicerea accesului navelor ruse in porturi europene. „Comitetul Reprezentantilor Permanenti (COREPER) a aprobat un nou set de sanctiuni in contextul agresiunii ruse impotriva Ucrainei. Acest set substantial de sanctiuni […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 44. Uniunea Europeana a aprobat noi sanctiuni „substantiale” impotriva Rusiei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .