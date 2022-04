Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 4 Președintele ucrainean, Volodmir Zelenski, a declarat ca „raul rusesc nu are limite”, dupa atacul din gara din Kramatorsk unde au murit cel puțin 39 de persoane și au fost ranite aproximativ 100. Toți cei uciși in atacul asupra garii din Kramatorsk erau civili, a declarat președintele ucrainean.…

- UPDATE 1 Trupele rusești s-au retras complet din nordul Ucrainei, intorcandu-se in nordul Belarusului și al Rusiei, afirma Ministerul britanic al Apararii, citat de BBC News. O parte dintre trupe vor fi transferate in estul Ucrainei pentru a lupta in Donbas. Dar multe dintre forțe vor avea nevoie de…

- Uniunea Europeana a aprobat, joi seara, noi sanctiuni „substantiale” impotriva Rusiei, ca reactie la invazia militara din Ucraina, printre masuri figurand oprirea importurilor de carbuni si interzicerea accesului navelor ruse in porturi europene. „Comitetul Reprezentantilor Permanenti (COREPER) a aprobat…

- UPDATE 8 Boris Johnson a declarat ca „atacurile josnice ale Rusiei impotriva civililor nevinovați din Irpin și Bucha” sunt „inca o dovada ca Putin și armata sa comit crime de razboi in Ucraina”. „Nicio negare sau dezinformare din partea Kremlinului nu poate ascunde ceea ce știm cu toții ca este adevarul:…

- “Romania cumpara pastile cu iod. Irlanda a instituit stimulente speciale pentru ca fermierii sai sa cultive produse esențiale. Și cheltuielile militare sunt in creștere pe tot continentul”, scrie New York Times, intr-un editorial despre felul in care razboiul din Ucraina remodeleaza acțiunea și prioritațile…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 12 Uniunea Europeana va facilita transferul de echipamente militare spre Ucraina, a anuntat, sambata…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marti ca informatiile serviciilor secrete in legatura cu prezenta rusa la frontierele Ucrainei inca nu sunt incurajatoare, in ciuda anuntului privind retragerea anumitor trupe si "deschiderea la dialog" din partea Moscovei, relateaza AFP si Reuters."Rusia…

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat joi Rusia ca orice fel de incursiune in Ucraina ar fi un dezastru pentru lume si a repetat ca Londra sustine cu hotarare suveranitatea si integritatea Ucrainei.