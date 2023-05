Stiri pe aceeasi tema

- Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Autoritațile instalate de Rusia in regiunea anexata Zaporojie a Ucrainei au anunțat, vineri, evacuarea unora dintre locuitorii din 18 așezari din prima linie din cauza „bombardamentelor intensificate”.

- Un val de atacuri ale forțelor ruse au vizat in timpul nopții de joi spre vineri mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv capitala Kiev. Cel puțin 23 persoane au fost ucise doar in orașul Uman, unde un bloc a fost lovit de o racheta. Printre victime se afla și patru copii. In total, cel puțin 25 de oameni…

- Intensificarea ostilitatilor in jurul centralei nucleare din Zaporojie (sudul Ucrainei) creste din nou amenintarea unei catastrofe nucleare, avertizeaza seful organismului de supraveghere nucleara al ONU, citat de DPA.

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca in orasul Melitopol (regiunea Zaporojie) rușii au trecut la un adevarat razboi psihologic. Civilii din Ucraina sunt anunțați ca vor fi deportați in Rusia, o perspectiva care ii sperie pe ucraineni mai tare decat un bombardament.Rușii incearca…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat, miercuri, ca incearca sa gaseasca un compromis intre Rusia și Ucraina pentru securizarea centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, deplangand, insa, o „crestere a activitatii militare” in zona.

- Forțele ucrainene raman pe poziții joi dimineața in orașul Bakhmut, aflat in ruina in estul Ucrainei, sub atacul constant al trupelor rusești care incearca sa obțina prima lor victorie majora de peste jumatate de an, potrivit Reuters.