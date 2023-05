Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat sambata "protectorii occidentali" ai Kievului, "in primul rand" SUA, ca se fac vinovati de "atentatele teroriste" comise de Ucraina pe teritoriul rus, dupa atacul cu exploziv impotriva scriitorului nationalist rus Zahar Prilepin, informeaza AFP si TASS, potrivit Agerpres."Raspunderea…

- Scriitorul nationalist rus Zahar Prilepin, sustinator al ofensivei Rusiei in Ucraina, a fost ranit, sambata, dupa explozia unei masini, in regiunea Nijni Novgorod. Alta persoana a murit, relateaza AFP. "Potrivit informatiilor preliminare, o persoana a murit in explozie si scriitorul Zahar Prilepin,…

- Declaratiile facute in Occident despre o posibila incepere a negocierilor intre Rusia si Ucraina abia dupa contraofensiva Kievului sunt un fel de "schizofrenie", a afirmat marți, 25 aprilie, șeful diplomației ruse, in urma vizitei efectuate la New York in cadrul presedintiei pe care Moscova o deține…

- Retorica ''extremista'' a Kievului demonstreaza necesitatea de a continua campania militara rusa in Ucraina, a anuntat vineri Ministerul de Externe rus intr-un comunicat, citat de EFE, preluata de Agerpres.

- Alexei Moskalev, un barbat rus care iși creștea singur copila și care fusese reținut la Minsk, in Belarus, dupa ce a fugit de arestul la domiciliu la sfarșitul lunii martie, a fost extradat inapoi in Rusia, a anunțat miercuri, 12 aprilie, organizația independenta pentru apararea drepturilor omului OVD-Info,…

- Rusia cauta sa achiziționeze arme din Coreea de Nord. Kremlinul ar putea incerca sa schimbe alimente și alte marfuri pentru peste 24 de tipuri de arme și muniții și dorește sa trimita o delegație in Coreea de Nord pentru a incheia un acord.

- Forțele ucrainene care apara Bakhmut se confrunta cu o presiune din ce in ce mai puternica din partea forțelor rusești, au declarat sambata serviciile de informații militare britanice, lupte intense avand loc in interiorul și in jurul orașului din estul țarii. In imaginile difuzate de Reuters, care…

- Rusia a cerut ambasadei SUA la Moscova sa inceteze sa mai raspandeasca ceea ce Moscova considera știri false cu privire la operațiunea sa militara din Ucraina și a amenințat ca va expulza diplomați americani, relateaza Sky News . Citand o sursa de rang inalt din Ministerul rus de Externe, TASS a declarat…