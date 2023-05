Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Ziua de vineri a fost marcata de decizia Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga de a emite mandate de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin și al Mariei Lvova-Belova, comisarul rus pentru drepturile copiilor, pentru deportarea forțata in Rusia a sute de copii ucraineni. Moscova a susținut…

- Razboi in Ucraina, ziua 364. Șefa Centrului de Presa al Forțelor de Aparare ale Ucrainei din regiunea Sud avertizeaza ca Rusia pregatește lovituri precise cu rachete asupra orașelor ucrainene.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…