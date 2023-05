Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul militar ucrainean a anuntat luni ca au fost doborate toate cele 35 de drone lansate de Rusia asupra teritoriului Ucrainei duminica noaptea, transmite Reuters. In afara dronelor Shahed produse in Iran, ucrainenii afirma ca fortele ruse au atacat si cu rachete, vizand 16 tinte, in special…

- Ministerul britanic al Apararii a raportat in actualizarea sa zilnica ca Rusia a obținut caștiguri semnificative in orașul Bahmut. Conform acestui raport, forțele ruse au reușit, foarte probabil, sa avanseze in centrul orașului și sa captureze malul vestic al raului Bahmutka. In urma acestor evenimente,…

- Rusia isi diminueaza intensitatea atacurilor din sudul Ucrainei, fortele ucrainene distrugand o parte substantiala a depozitelor si a stocurilor sale de munitii din zona, a declarat marti, la televiziunea nationala, purtatoarea de cuvant a Comandamentului Operational Sud ucrainean, Natalia Humeniuk,…

- Rusia a atacat din nou peste noapte Ucraina. Au fost 21 de raiduri aeriene si 9 lovituri cu rachete potrivit comandamentului ucrainean. Obuzele au lovit tinte civile din mai multe orase, fara sa faca victime.

- Odesa se afla din nou sub teroarea bombardamentelor. Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra acestei regiuni marți, 14 martie. Anunțul a fost facut de Comandamentul Operational din sudul Ucrainei, relateaza The Guardian.

- UPDATE Rusia a anuntat joi ca a efectuat lovituri „masive” in Ucraina ca „represalii” la o recenta incursiune pe teritoriul sau, pe care o imputa „sabotorilor” de la Kiev, transmite AFP. „Ca raspuns la actele teroriste ale regimului de la Kiev in regiunea (rusa) Briansk, pe 2 martie, fortele armate…

- Larga este un punct de trecere a frontierei cu Ucraina situat in nordul Republicii Moldova.Dupa ce au fost descoperite resturile presupusei rachete, s-a luat masura protejarii zonei si a fost anuntat Serviciul de Urgenta 112. La fata locului au venit echipele de genisti ale politiei, precum si Procuratura…

- Armata lui Putin și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei. Rusia a lansat vineri 71 de rachete care au țintit obiective strategice din mai multe zone ale țarii. A fost vizata regiunea Zaporojie, dar sirele au sunat și la Kiev, Odesa, Liov, Dnipro și Vinița.Orașul Melitopol, ocupat de Rusia, a fost…