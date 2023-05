15 rachete lansate de ruși au fost doborate de ucraineni in noaptea de luni spre marți. Rachetele vizau capitala Ucrainei, Kiev, potrivit BBC. Oficialii ucraineni spun ca apararea aeriana a doborat 15 de rachete de croaziera rusești care au fost lansate impotriva capitalei. In urma atacului nu sunt victime, a anunțat Serhiy Popko, un inalt […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 439. 15 rachete lansate asupra Kievului au fost doborate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .