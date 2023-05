Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Autoritațile instalate de Rusia in regiunea anexata Zaporojie a Ucrainei au anunțat, vineri, evacuarea unora dintre locuitorii din 18 așezari din prima linie din cauza „bombardamentelor intensificate”.

- Unul dintre cei mai apropiați susținatori ai președintelui rus, Vladimir Putin, afirma ca Statele Unite ar fi implicata intr-un complot pentru a prelua controlul Rusiei in cazul unei erupții apocaliptice a vulanului Yellowstone din Wyoming, SUA, scrie Yahoo News.Nikolai Patrușev, președintele Consiliului…

- Suntem in ziua 433 a razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Peste 20.000 de soldati rusi au fost ucisi in luptele din Ucraina din decembrie, potrivit estimarilor SUA. Alti 80.000 au fost raniti, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate, John Kirby, citand informatii…

- Grupul Wagner a susținut ca a capturat orașul Bahmut, dar Statul Major al Ucrainei a negat aceasta informație și a declarat ca armata ucraineana controleaza orașul și respinge atacurile inamice. Belarusul a dezvaluit detalii despre planurile Rusiei de a desfașura arme nucleare tactice in țara lor, in…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, influentul Nikolai Patrusev, un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat ca tarile NATO sunt parte a conflictului din Ucraina intr-un interviu acordat luni ziarului guvernamental rus Rossiskaia Gazeta. El le transmite rușilor ca Occidentul nu va opri…

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- Un grup armat a anunțat joi, 2 martie, ca a preluat pentru scurt timp controlul asupra unui oraș de granița din regiunea rusa Briansk, dar ceea ce s-a intamplat de fapt acolo ramane inca invaluit in ceața. O scurta incursiune armata intr-un sat de granița rusesc a partizanilor care pretind ca lupta…

- Alertele de raid aerian au rasunat de doua ori la rand vineri, pe tot teritoriul Ucrainei, dupa ce, cu o zi in urma forțele ruse au atacat mai multe zone, printre care Donețk și Herson. Potrivit specialiștilor americani, este puțin probabil ca orașul estic Bahmut sa fie cucerit de forțele ruse pana…