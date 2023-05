Stiri pe aceeasi tema

- ”Negocieri sunt programate maine (miercuri). Cu toate partile. Sa speram ca vor da rezultate”, declara reuters aceasta sursa, sub protectia anonimatului. Acordul de la Istanbul, mediat de ONU si Turcia in iunie, permite exportul cerealelor din Ucraina la Marea Neagra, dupa invazia rusa. Rusia a semnalat…

- Razboi in Ucraina, ziua 408. ​​​​​​​Rușii fac „noi progrese" in Bakhmut, iar ruta de aprovizionare a ucrainenilor este „grav amenințata”, susțin serviciilor secrete britanice

- Vineri, polițiștii ucraineni de frontiera au reținut un preot care avea legaturi stranse cu Rusia. „Un alt parinte nesfant”, a anunțat Serviciului de Stat al Graniceri din Ucraina pe pagina oficiala de Facebook. Oficialii ucraineni nu au dezvaluit in ce punct de trecere a fost depistat acesta. Preotul…

- Mircea Lucescu (77 de ani), antrenorul echipei Dinamo Kiev, a vorbit despre retragerea sa din fotbal. Tehnicianul roman are contract cu gruparea ucraineana pana in vara anului 2024, dar s-ar putea retrage din fotbal pana atunci. Mircea Lucescu s-a aratat afectat de situația din estul Ucrainei. ”Sirenele…

- Curtea Penala Internationala (CPI) vrea sa-i aduca in fata justitiei pe rusii care au comis crime de razboi in Ucraina, a relatat luni publicatia americana New York Times, citand doua prime dosare vizand deportarea de copii ucraineni in Rusia si lovituri deliberate asupra

- UPDATE 9.00 Ucraina și Rusia an anunțat ca sute de militari inamici au fost uciși sambata, in luptele sangeroase care se dau in zona Bahmut. Trupele rusești ataca, iar cele ucrainene incearca sa le respinga. Raul Bahmuțka reprezinta acum noua linie a frontului. UPDATE 7.40 Ucraina implementeaza masuri…

- Razboi in Ucraina, ziua 376. Situația este critica in Bahmut, orașul distrus de forțele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurați de Grupul Wagner și alte trupe ale Moscovei. In același timp, o analiza arata ca Ucraina consum

- Situatia militara din sudul Ucrainei este destul de periculoasa in unele locuri, in timp ce conditiile din est sunt foarte grele, a transmis printr-o mesaj video presedintele ucrainean Volodir Zelenski la primele ore ale zilei de astazi, cand se implineste un an de la declansarea invaziei ruse.Zelenski…