- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, a declarat vineri ca fortele sale vor parasi orasul Bahmut pe 10 mai. Seful grupului rus de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, acuza din nou conducerea armatei ruse ca refuza sa-i livreze munitii. Intr-o inregistrare extrem de dura, el a filmat…

- Subunitațile "PMC Wagner", in timpul razboiului din Ucraina, au ucis 38.000 de oameni din randul personalului inamicului, din care 32.000 de oameni pe directia Bahmut și Soledar, a declarat, joi, fondatorul "PMC Wagner", Evgheni Prigojin, relateaza TASS, potrivit Rador."Din prima zi de ostilitați…

- Grupul Wagner a susținut ca a capturat orașul Bahmut, dar Statul Major al Ucrainei a negat aceasta informație și a declarat ca armata ucraineana controleaza orașul și respinge atacurile inamice. Belarusul a dezvaluit detalii despre planurile Rusiei de a desfașura arme nucleare tactice in țara lor, in…

- Trupele rusesti vor avea ”drum deschis” pentru a cuceri orase cheie din estul Ucrainei, daca vor prelua controlul asupra Bahmut, a avertizat presedintele Ucrainei, cVolodimir Zelenski, intr-un interviu acordat CNN , in timp ce si-a aparat decizia de a mentine fortele armate ucrainene in orasul asediat.…

- Intr-o noua inregistrare video publicata sambata, șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, lanseaza un atac fara precedent la adresa Kremlinul chiar in momentul in care trupele ruse par sa aduca Moscovei mult dorita victorie pe campul de lupta dupa o perioada indelungata de poticneli și…

- Fondatorul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat luni responsabili militari rusi ca refuza sa ofere acesteia munitiile de care are nevoie in razboiul din Ucraina, unde combatantii Wagner sunt in prima linie in asediul asupra orasului Bahmut.

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat intr-un interviu rar, facut public vineri, ca fortele ruse trebuie sa captureze orasul strategic Bahmut pentru a-si continua campania, dar s-au confruntat cu o rezistenta acerba din partea aparatorilor ucraineni, transmite Reuters. Intervievat…

- Șeful mercenarilor Wagner, oligarhul Evgheni Prigojin, un aliat al lui Vladimir Putin in razboiul din Ucraina, susține ca obiectivul Kremlinului este sa ocupe in intregime regiunile Donețk și Lugansk