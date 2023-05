Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in ziua 434 a razboiului pe scara larga inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Rusia a lansat o a treia runda de atacuri pe timpul nopții asupra Kievului in șase zile, au declarat autoritațile orașului miercuri dimineața, dar sistemele de aparare aeriana au distrus toate dronele, fara a se raporta…

- Razboi in Ucraina, ziua 434. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului. Separat, un incendiu major a izbucnit in aceasta dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea podului Kerci.

- Unul dintre obiectivele campaniei militare a Rusiei in Ucraina este de a impiedica aderarea tarii la NATO, a declarat Kremlinul, intr-un comentariu legat de vizita de joi la Kiev a secretarului general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit EFE și Agerpres . ”In caz contrar, aceasta…

- Razboi in Ucraina, ziua 397. Ucraina a cerut convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin c

- Joi, ministrul apararii finlandez Antti Kaikkonen a declarat ca nu doreste ca tara sa sa doneze Ucrainei avioane de vanatoare Hornet, in pofida unei cereri in aceasta privinta din partea Kievului, transmite Agerpres. ”Opinia mea in calitate de ministru al apararii al Finlandei este aceea ca avem nevoie…

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- Vladimir Putin și-a demonstrat „irelevanța și confuzia” in discursul de marți , 21 februarie, adresat Adunarii Federale Ruse, declara Mihailo Podoliak, principalul consilier al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit CNN . „Putin și-a demonstrat public irelevanța și confuzia. Peste tot…

- Ministrii apararii din statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice se reunesc, astazi si maine, la Bruxelles. Printre subiectele fierbinti pe agenda se afla capacitatea de consolidare a apararii si descurajarii Aliantei si sprijinirea Ucrainei.