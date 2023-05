Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei, al doilea in trei zile. La Pavlohrad, in est, mai multe cartiere au fost lovite. 34 de oameni au fost raniti. La Uman 15 oameni si-au pierdut viata in primul atac.

- In cea de-a 431-a zi de razboi, un bombardament nocturn al rușilor in regiunea Dnipropetrovsk a avariat mai multe locuințe din orașul Nikopol. De asemenea, rușii au bombardat in zori orașele Herson și Kupiansk. In replica, ucrainenii au atacat cu rachete un sat din Rusia, soldat cu cel puțin doua persoane…

- Ucraina si-a intensificat epurarea agentilor dubli din serviciul sau de spionaj, incredintata fiind ca tradatorii de rang inalt au pregatit terenul pentru invazia rusa de anul trecut, ajutand fortele inamice sa cucereasca orasul Herson din sud si centrala nucleara Cernobil din nord, relateaza POLITICO.Tetiana…

- Ucrainenii sugereaza ca sunt pregatiți sa inceapa o contraofensiva pe front, in timp ce civilii din zonele ocupate sunt avertizați sa plece sau sa se adaposteasca. Ministrul Apararii este optimist și crede ca victoria va aparține Ucrainei pana la finalul anului. Intre timp, ajutorul extern continua,…

- 'Luptele din zona Bahmut, in estul Ucrainei, raman intense', declara presedintele Zelenski, care nu a dat indicii ca orasul ar fi cazut in mainile inamicului, asa cum anuntase liderul grupului paramilitar rus, Evgheni Prigojin.

- Primele patru avioane de vanatoare de tip MIG-29 din Slovacia au ajuns deja in Ucraina, iar militarii ucraineni care au participat la un program de instruire in SUA, pentru utilizarea sistemelor Patriot, se pregatesc sa revina acasa. Intr-un anunț triumfal, Kievul a declarat ca trupele sale au traversat…

- Se dau lupte grele pe strazile si imprejurimile orasului Bahmut din estul Ucrainei. Rusii incearca sa cucereasca localitatea asediata si sa marcheze astfel o prima victorie importanta dupa 6 luni de lupte.

- Situatia militara din sudul Ucrainei este destul de periculoasa in unele locuri, in timp ce conditiile din est sunt foarte grele, a transmis printr-o mesaj video presedintele ucrainean Volodir Zelenski la primele ore ale zilei de astazi, cand se implineste un an de la declansarea invaziei ruse.Zelenski…