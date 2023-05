Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 434. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului. Separat, un incendiu major a izbucnit in aceasta dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea podului Kerci.

- Razboi in Ucraina, ziua 434. O noua explozie a dus la deraierea unui tren din regiunea Briansk, la granița cu Ucraina. Asta dupa ce un incident similar s-a produs cu nici 24 de ore mai devreme, in apropiere.

- Un tribunal din Moscova a emis vineri, 21 aprilie, un mandat de arestare pe numele lui Kirilo Budanov, șeful serviciului secret militar ucrainean, sub acuzația de organizarea unor „atacuri teroriste” in interiorul Rusiei, a anunțat agenția de presa de stat RIA, citata de The Guardian.Potrivit instanței…

- Razboi in Ucraina, ziua 397. Ucraina a cerut convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin c

- Tarile occidentale vor trebui sa sprijine Ucraina inca pentru mult timp, in contextul invaziei ruse din aceasta tara, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu aparut joi in cotidianul The Guardian, potrivit DPA. Presedintele rus Vladimir Putin „nu intentioneaza sa obtina…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…