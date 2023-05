Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

- Razboi in Ucraina, ziua 404. Fortele ruse au lansat numeroase atacuri in ultimele 24 de ore, iar numerosi civili au murit dupa ce rachetele si obuzele rusesti au lovit inclusiv case particulare si blocuri de locuinte. Totodata, uzina Azom din Bahmut, cuce

- In ultimele 24 de ore, bombardamentele efectuate de catre Rusia in regiunea Donețk din estul Ucrainei au dus la decesul a cel puțin doua persoane civile. Incidentul s-a produs in orașul Avdiivka, unde cei doi decedați, printre care și un bebeluș in varsta de 5 luni, au murit ca urmare a bombardamentelor.…

- ONU acuza vineri fortele ucrainene si ruse de comiterea a zeci de executii sumare ale unor prizonieri de razboi - 15 ucraineni si 25 de rusi, in afara luptei - in invazia rusa a Ucrainei, relateaza AFP. "Suntem profund ingrijorati de executia sumara a 25 de prizonieri de razboi si de persoane ruse in…

- UPDATE 9.00 Ucraina și Rusia an anunțat ca sute de militari inamici au fost uciși sambata, in luptele sangeroase care se dau in zona Bahmut. Trupele rusești ataca, iar cele ucrainene incearca sa le respinga. Raul Bahmuțka reprezinta acum noua linie a frontului. UPDATE 7.40 Ucraina implementeaza masuri…

- Serghei Șoigu acuza SUA și NATO ca vor sa plrelungeasa conflictul din Ucraina prin trimiterea de armament greu in aceasta țara. Totodata, el spune ca statele Occidentale au indemnat Kievul sa atace Rusia.