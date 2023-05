Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Kiev este deranjata de publicarea informatiilor privind vizita presedintelui Volodimir Zelenski in Germania si analizeaza posibilitatea anularii deplasarii, pe fondul riscurilor de securitate, afirma surse citate de presa germana.

- Dupa vizita oficiala a șefului NATO in Ucraina, Volodimir Zelenski are așteptari mari privind aderarea țarii sale la Alianța Nord-Atlantica. Mai mult, acesta a transmis un mesaj, joi seara, in care exclude faptul ca NATO sa nu-i adreseze o invitație privind aderarea țarii sale. Surpiza neplacuta vine…

- Mihailo Podoliak, un important consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a respins posibilitatea unor negocieri de pace cu Rusia pana cand trupele ruse nu se vor retrage complet de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv din Crimeea. Aceste comentarii vin in contradicție cu declarațiile recente…

- Noi informatii analizate de autoritatile americane si dezvaluite marti de cotidianul The New York Times sugereaza ca un "grup pro-ucrainean" ar putea fi responsabil pentru sabotarea conductelor Nord Stream 1 si 2, care au fost avariate de patru explozii subacvatice in septembrie anul trecut, relateaza…

- Procurorul-sef al Ucrainei afirma ca țara a efectuat demersuri in sensul deschiderii unui birou al Curții Penale Internaționale (CPI), in contextul in care Kievul incearca sa inființeze un tribunal special pentru urmarirea penala a oficialilor ruși responsabili pentru razboi, conform Euronews, scrie…

- Un soldat ucrainean a comparat tancurile germane Leopard 2 cu mașinile Mercedes, in timp ce a efectuat un antrenament cu acestea inainte ca vehiculele blindate sa fie trimise pe campul de lupta, relateaza Reuters . Militarul mai spune ca spera ca tancurile nemțești sa aduca un progres vizibil pentru…

- „Cand ne veți ataca, ne veți vedea fața. Nu spatele, ci fața”. Sunt cuvintele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la cateva ore dupa ce Vladimir Putin a lansat invazia rusa in Ucraina, pe 24 februarie 2022. La aproape un an de razboi, cuvintele lui par profetice, relateaza CNN.